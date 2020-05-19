Нью-Йорк, США, , 10:25 — REGNUM Американская газета The New York Times опубликовала письмо руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна с данными о смертности из-за пандемии коронавируса.

Хрипун ответил на обвинения, изложенные в статье издания, в искажении властями столицы России статистики смертности от COVID-19. Он отметил, что авторы не учли позицию правительства Москвы.

Глава департамента рассказал, что повышение общих показателей смертности является естественным при распространении вирусных инфекций, и подобная картина сейчас наблюдается не только в Москве. В качестве примера он привёл ситуацию в Нью-Йорке и Лондоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расчёты департамента были опубликованы на его сайте на русском языке.

Так, в Нью-Йорке смертность от коронавирусной инфекции за апрель составила 11 861 человек, а общее увеличение смертности по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — 15 709. В Лондоне в апреле умерли 3589 инфицированных, при этом общий прирост составил 5531.

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