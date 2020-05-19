Белокуриха, Алтайский край, , 09:56 — REGNUM В алтайском городе — курорте Белокурихе, где вот уже второй месяц из-за мировой эпидемии коронавируса на карантин закрыли все санатории, складывается непростая социально-экономическое ситуация, усугубленная появлением первого носителя SARS-CoV-2. По свидетельству местного фотографа Виталия Джазатора, граждане, отчаявшись от безденежья, готовы даже заболеть COVID-19, чтобы получить, а льготы и отсрочки. Об этом он написал на своей странице в Facebook:

«В городе куча людей без работы, многие вообще лишились всех доходов, со всех сторон жмут расходы. В крупных санаториях людям выплатили 2/3 от окладов за апрель, хоть чуть-чуть сняли напряжение. Тут брось спичку и полыхнёт. Огромное число людей живут только одной надеждой, что откроют курорт, что будет работа, что можно будет кормить семьи.

Людям чихать на эту «корону». Носите маски. Да людям не на что купить эти маски, хлеб/макароны, вот и весь поход в магазин. Страшно слышать от людей, что они готовы заболеть «короной», что мол тогда можно получить отсрочку по кредитам. Понимаете, что у людей уже в головах? Сбербанк, да и прочие, ведь кинули людей, выжимают из людей последнее, толкают на преступления, на заражения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта Алтайский край, как и многие другие российские регионы, перешёл в режим самоизоляции. В соответствии с распоряжением российского правительства, в Белокурихе закрыли санатории. Сегодня, 19 мая, мэрия Белокурихе подтвердила, что положительный тест на SARS-CoV-2 подтвердился у местной жительницы, которая в настоящее время является пациенткой пятый городской больницы Барнаула.

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