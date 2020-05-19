Пекин, , 09:29 — REGNUM Принимавшийся президентом США Дональдом Трампом в качестве профилактической меры от заражения коронавирусной инфекцией препарат от малярии гидроксихлорохин дает малый эффект в борьбе с коронавирусом при достаточно высоких возможных побочных реакциях. К такому выводу пришли медики шанхайской больницы «Жуйцзин», результаты их исследования приводит издание Shanghai Daily.

По данным медиков, данный препарат не дает значительного эффекта у пациентов с COVID-19 в легкой и средней форме, однако вызывает осложнения.

Также уточняется, что в данном исследовании приняло участие 150 пациентов с коронавирусом из 16 китайских медучреждений в период с 11 февраля по 20 марта, причем они были разделены на две группы — первую лечили с гидроксихлорохином и стандартным лечением, вторую — только стандартно.

«Мы не обнаружили существенной разницы между двумя группами», — указал заведующий отделением инфекционных заболеваний больницы «Жуйцзинь» доктор Се Цин.

Также отмечается, что у группы с гидроксихлорохином тесты на коронавирус дали отрицательный результат в 85,4% случаев с ослабеванием симптомов за 19 дней, у пациентов со стандартным лечением — 81,3% с ослабеванием симптомов за 21 день.

При этом у принимавших гидроксихлорохин пациентов в 30% случаев развивалась побочная реакция (8,8% во второй группе), наиболее распространённой формой которой была диарея при отсутствии более серьезных реакций.

Поэтому, один из ведущих исследователей доктор Цюй Цземин подчеркнул, что «некоторые врачи в США говорят, что гидроксихлорохин весьма эффективен в лечении коронавируса, но они использовали его вместе с другими препаратами для разных пациентов, и ни одна статья (на данную тему) до сих пор не была опубликована в (научных) журналах», а потому, как считает исследователь, такое мнение в качестве научного использовать нельзя.

Отметим, как сообщало, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он ежедневно принимает таблетку противомалярийного препарата гидроксихлорохин, который он рекламировал ранее как лекарство от коронавируса, однако эффективность которого пока не доказана.