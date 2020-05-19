Сеул, , 09:24 — REGNUM В связи с возобновлением учебных занятий в школах Южной Кореи с 20 мая Сеульское управление по вопросам образования подготовило ряд мер, которые позволят свести к минимуму вероятность заражения коронавирусной инфекцией в учебных заведениях, сообщает KBS.

Согласно представителям управления, школам рекомендовано использовать как очную, так и дистанционную форму обучения, чтобы сократить число учащихся, одновременно находящихся в классе, свести к минимуму личные контакты между учениками, соблюдать масочный режим, проветривать и дезинфицировать помещения и поддерживать дистанцию.

В большинстве школ также установлены тепловизоры.

Отмечается, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране школы вернутся к режиму дистанционного обучения.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 11 078.

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