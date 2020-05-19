Кустанай, Казахстан, , 09:18 — REGNUM Медики выявили коронавирус у девятнадцати сотрудников колонии в городе Житикаре Кустанайской области Казахстана, сообщили 19 мая в региональном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Тест показал положительный результат у 11 мужчин и восьми женщин в возрасте от 21 года до 54 лет. Отмечается, что все сотрудники колонии находились на казарменном положении и в город не выходили. Все пациенты госпитализированы в Житикаринскую городскую больницу.

Отметим, заключенные колонии в городе Житикаре отбывают пожизненный срок. Исправительное учреждение получило название «Черный беркут».

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