Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 был выявлен в Грузии за сутки. Об этом сообщается 19 мая на сайте Stopcov.ge.

По обновленной информации, число зараженных SARS-CoV-2 в Грузии достигло 702. Отдельной строкой учтены три гражданина Грузии, которые прибыли в страну с диагнозом «коронавирус» из других стран.

В стране также на 24 человека выросло количество тех, кто победил коронавирус, теперь их 456. Всего в стране умерли 12 заболевших COVID-19. На карантине находятся 3787 человек, госпитализированы — 337.

Стоит отметить, в Грузии на фоне снижения темпов распространения коронавируса правительство постепенно снимает жесткие карантинные ограничения, которые были введены в конце марта.

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