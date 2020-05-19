Бангкок, , 09:10 — REGNUM Платформа «Тхаи Чана», а также другие платформы и мобильные приложения, которые выпущены правительством Таиланда для борьбы с пандемией коронавируса и позволяют осуществлять «электронную слежку» за гражданами страны, не имеют политического контекста и с политикой не связаны. Об этом 19 мая на пресс-конференции в Бангкоке заявил пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Могу с полной ответственностью заявить, что все эти платформы и приложения разработаны и внедрены по заявкам министерства здравоохранения с единственной целью борьбы с пандемией», — заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос, не нарушает ли права человека электронное наблюдение, которое осуществляют указанные платформы и приложения, призванные служить борьбе с пандемией.

Также он подчеркнул, что в этом нет никакого политического контекста и они с политикой не связаны.

Кроме этого, Висануйотхин уточнил, что данные, загружаемые самими пользователями в социальные сети, в существенной степени превышают объем данных, передаваемых в государственные платформы по борьбе с пандемией.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Соединённых Штатах количество носителей вируса SARS-CoV-2 на сегодняшний день уже перешагнуло отметку в 1,5 млн человек.