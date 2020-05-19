Барнаул, , 08:54 — REGNUM В Алтайском крае, где выявили уже более 1000 носителей коронавируса и продолжают ежедневно выявлять десятки новых, сложилась парадоксальная ситуация. Первые лица Алтайского края и его столицы, введя масочный режим, сами не спешат его соблюдать, передает корреспондент ИА REGNUM.

Выездное рабочее совещание по выполнению дорожных работ в Барнауле Мэрия Барнаула

Особенно цинично выглядит недавнее заявление барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка, который, как следует из официального сообщения мэрии Барнаула, поручил в ближайшее время проработать комплекс мер по обязательному соблюдению жителями города масочного режима.

«Первостепенным здесь, конечно, остается самодисциплина граждан, но и предприятия, работа которых связана с прямым контактом с населением, должны побуждать людей к его соблюдению», — сказал он.

Сити-менеджер Барнаула совещание по вопросу подготовки муниципального учреждения «Автодорстрой» к следующему зимнему сезону Мэрия Барнаула

Между тем именно Вячеслав Франк постоянно демонстрирует пренебрежение средствами индивидуальной защиты. Это происходило, к примеру, 15 мая, когда сити-менеджер проводил совещание по вопросу подготовки муниципального учреждения «Автодорстрой» к следующему зимнему сезону и когда в тот же день провёл выездное рабочее совещание по выполнению дорожных работ в краевой столице.

Это обстоятельство уже заметили в социальных сетях. В частности, в Instagram в адрес мэрии Барнаула стали писать такие комментарии: «Потому что только на холопов намордники надевают», «Франк бессмертный что ли? Всегда и везде без маски», «Нужно сделать скрин, и в случае вопросов, почему без маски, равняться на первое лицо города», «Выдайте мэру маску!»

К слову сказать, далеко не все краевые чиновники соблюдают масочный режим, введённый в регионе с 12 мая. К примеру, 13 мая сам губернатор Виктор Томенко и многие из участников заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае, тоже не удосужились надеть защитные маски.

Как уже сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в Алтайском крае носителей коронавируса перевалило уже за тысячу.

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