Москва, , 08:54 — REGNUM Тест на наличие коронавируса не хотят проходить 34% жителей России, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Главные причины нежелания — страх заразиться от медиков, недоверие к системе тестирования (точность нулевая) и сомнения в целесообразности прохождения теста («что это даст»).

При этом 49% москвичей: готовы сдать анализ на коронавирус. Чаще желание высказывают женщины, чем мужчины — 52% против 46% и молодые люди до 24 лет (53%).

Опрос проведен 14—15 мая 2020 года. Опрошены 1600 жителей Москвы старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (48%) однозначно согласны пройти тест на коронавирус.

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