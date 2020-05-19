Соликамск, Пермский край, , 08:34 — REGNUM В Пермском крае в пригороде Соликамска — поселке Тюлькино — по представлению прокуратуры подтопление домов из-за паводка признали чрезвычайной ситуацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

«По итогам проведенных надзорных мероприятий прокуратурой дана правовая оценка бездействию администрации города по объявлению ситуации чрезвычайной, главе города внесено представление об устранении нарушений закона», — отметили в прокуратуре.

По данным администрации Соликамска, режим ЧС местного уровня в поселке Тюлькино введен с 17 мая.

По состоянию на утро 17 мая в зоне подтопления находилось 76 домов с приусадебными участками — с населением более 300 человек. Была организована эвакуация жителей в пункт временного размещения.

Подтоплению подверглась трасса Соликамск — Тюлькино, под водой оказалось более одного километра дороги. Для перевозки пассажиров вместо автобуса пришлось использовать вездеход.

Как отметили в Единой дежурной диспетчерской службе, на территории Тюлькино сложилась крайне напряжённая паводковая обстановка. Ситуация была спрогнозирована, но масштабы бьют рекорды.

Читайте ранее в этом сюжете: В пермском Соликамске из-за паводка подтоплены десятки домов

Читайте развитие сюжета: В Прикамье сохраняется неблагоприятная паводковая ситуация