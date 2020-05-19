Амстердам, , 07:58 — REGNUM 18 мая Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов (RIVM) во время ежедневного брифинга сообщил о 14 новых жертвах коронавируса и о 27 новых госпитализациях в связи с COVID-19.

Речь идёт о самом малом числе смертельных случаев с середины марта. Кроме того, в четвёртый раз за последние пять дней смертность не превышает отметку в 30 человек.

В RIVM выразили удовлетворение последними данными. В институте в последнее время неоднократно подчёркивали, что они подтверждают эффективность действующих в стране карантинных мер.

Общее число жертв на 18 мая, согласно официальным данным, составляет 5694 человека, а общее число госпитализаций — 11 579 пациентов. Общее число заражений составляет 44 141.

Реальная смертность от COVID-19 превышает официальные данные, поскольку в стране по-прежнему не хватает тест-наборов. Поэтому данные RIVM не отражают всей картины происходящего. Центральное статистическое бюро установило, что смертность в Нидерландах с начала вспышки коронавируса оказалась на 9000 человек выше, чем можно было бы ожидать в это время года.

Ожидается, что на этой неделе власти объявят о новых смягчениях действующих в стране карантинных мер. RIVM внимательно следит за развитием событий. Эксперты института не раз указывали, что в случае возобновления роста числа заражений коронавирусом смягчения карантинных мер могут быть отменены.