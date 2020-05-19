Бишкек, , 07:46 — REGNUM 1243 случая заражения новым коронавирусом подтверждено в Киргизии после получения еще 27 положительных результатов анализов, 19 мая сообщает пресс-служба республиканского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что с начала вспышки коронавируса в стране от заболевания COVID-19 погибли 14 пациентов и 898 человек излечились. Кроме того, в республике было проведено более 80 тысяч исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Киргизию из Китая прибыл самолет с гумпомощью, доставивший 100 000 тест-систем на коронавирус, 30 000 медицинских очков, 180 000 медицинских масок и 1 000 бесконтактных термометров.

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