Канберра, , 07:37 — REGNUM Минздрав Австралии официально подтвердил сотую смерть от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что сотой жертвой осложнений COVID-19 стала 93-летняя женщина из дома престарелых в Сиднее. Отмечается, что она стала уже 19 погибшей от заболеваний, вызванных коронавирусом, в этом учреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийская авиакомпания Qantas Airways решила отказаться от требований социального дистанцирования при возобновлении авиаперелетов. По словам ее директора, требования по соблюдению социальной дистанции в самолетах не являются практичными.

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