Каир, , 07:12 — REGNUM Положительный результат анализа на коронавирус SARS-CoV-2 подтвердился у губернатора египетской провинции Дакахлия Аймана Мухтара. Об этом он 18 мая рассказал в интервью телеканалу Sada el-Balad.

По словам чиновника, в настоящее время его беспокоит кашель и повышенная утомляемость.

Губернатор добавил, что накануне встречался с министром ирригации и водных ресурсов Египта Мухаммадом Абд аль-Ати.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Египта выявлено 12 764 случая заражения коронавирусом.

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