Нью-Дели, , 07:06 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории Индии превысило 100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения.

В настоящее время общее количество выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике с начала пандемии составляет 101 139. Жертвами осложнений COVID-19 в Индии стали 3163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 мая число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Индии достигло 96 169. Также называлось и число вылечившихся от коронавирусной инфекции в стране — 36 823 человека.

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