Москва, , 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.

«Правительство внесло соответствующие изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые больничные, как и предыдущие, будут оплачиваться из Фонда социального страхования напрямую работнику.

Ранее результаты опроса показали, что в России самой востребованной мерой государственной поддержки в условиях эпидемии коронавируса стало пособие в размере пяти тысяч рублей на ребенка до трех лет.

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