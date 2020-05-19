Сеул, , 06:10 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 13 за сутки до 11 078, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Количество летальных исходов от заболевания COVID-19 осталось неизменным — 263. Еще 9938 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно о планах южнокорейских властей создать в стране систему медицинского обслуживания, позволяющую предоставлять услуги по видеосвязи.

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