Сеул, 19 мая 2020, 06:10 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 13 за сутки до 11 078, сообщает организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
Количество летальных исходов от заболевания COVID-19 осталось неизменным — 263. Еще 9938 выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно о планах южнокорейских властей создать в стране систему медицинского обслуживания, позволяющую предоставлять услуги по видеосвязи.
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