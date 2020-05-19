Мехико, , 05:59 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Мексике достигло 51 633, сообщил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гателль в ходе пресс-конференции.

При этом 11 300 зараженных было выявлено за прошедшие две недели. Все они проявляли клинические симптомы коронавирусной инфекции. По словам Гателля, активный рост числа заболевших свидетельствует о высокой активности эпидемии коронавируса в Мексике.

Как сообщало ИА REGNUM, к 18 мая в Мексике было подтверждено 49 219 случаев заражения SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 в стране к тому моменту стали 5177 человек.

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