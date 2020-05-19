Сантьяго, , 05:55 — REGNUM Четыре министра чилийского правительства были отправлены на карантин после переговоров с членами сената, у которых выявили новую коронавирусную инфекцию, сообщается на страницах чиновников в Twitter.

14-дневный карантин пройдут глава МВД Гонсало Блумель, министр социального развития и семьи Себастьян Сичель, министр финансов Игнасио Брионесо, руководитель администрации президента Фелипе Уард.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая заместитель министра здравоохранения Чили Артуро Суньига заявил, что из-за нехватки мест в медучреждениях чилийской столицы власти страны начали перевозить часть пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в больницы других городов.

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