Вашингтон, 19 мая 2020, 04:52 — REGNUM Поклонник такого персонажа комиксов Marvel как Сорвиголова выложил в сеть фотографию коробочной версии несуществующей игры Daredevil для консоли нового поколения PlayStation 5. Изображение было опубликовано 18 мая на Twitter-странице пользователя Apexform.
Коробка выполнена в точности с форматом PlayStation, на ней присутствуют все необходимые надписи. Изображение на её передней части показывает Сорвиголову, смотрящего на Нью-Йорк.
https://twitter.com/Apexform1/status/1262432470659670016
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Marvel при добавлении Сорвиголовы в свою киновселенную может использовать тот же подход, что и с Дэдпулом,
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