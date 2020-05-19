Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Поклонник такого персонажа комиксов Marvel как Сорвиголова выложил в сеть фотографию коробочной версии несуществующей игры Daredevil для консоли нового поколения PlayStation 5. Изображение было опубликовано 18 мая на Twitter-странице пользователя Apexform.

Коробка выполнена в точности с форматом PlayStation, на ней присутствуют все необходимые надписи. Изображение на её передней части показывает Сорвиголову, смотрящего на Нью-Йорк.

https://twitter.com/Apexform1/status/1262432470659670016

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Marvel при добавлении Сорвиголовы в свою киновселенную может использовать тот же подход, что и с Дэдпулом, т. е. фильмы с этим персонажем могут получить «взрослый» рейтинг. Как утверждают инсайдеры, это будет зависеть от кассового успеха «Дэдпула 3».

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