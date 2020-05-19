Куньмин, Китай, , 04:44 — REGNUM Провинция Юньнань на юго-западе Китая возобновит работу детских садов и специальных образовательных школ с 25 мая в связи со сдерживанием эпидемии нового коронавируса, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Местные правительства всех уровней должны прежде всего представить план борьбы с эпидемией для каждого отдельного детского сада и специальной образовательной школы. Те же, заведения, что не будут советовать требованиям властей, будут открыты позже — после исправления всех недочетов, сообщили в департаменте образования Юньнани.

Департамент образования провинции также распорядился сократить время занятий для детей трех ступеней, а родители должны честно сообщать о состоянии здоровья их детей, а также демонстрировать историю поездок своих детей.