Вашингтон, , 04:39 — REGNUM В деле разработки вакцины против коронавирусной инфекции был достигнут значительный прогресс, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции.

Он сообщил, что 18 мая был важный день для лекарств и вакцины против COVID-19.

«Был достигнут невероятный прогресс», — добавил Трамп.

Однако подробности раскрыть американский лидер отказался. Он пообещал, что более подробная информация о ходе разработки вакцины и лекарств будет объявлена позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривали возможность уменьшение доли своих взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) до $40 млн.

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