Пекин, 19 мая 2020, 04:39 — REGNUM Верховный народный суд Китая и Верховная народная прокуратура Китая представили новый государственный стандарт возмещения ущерба за нарушение личной свободы, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.
Согласно новому стандарту, размер компенсации составит 346,75 юаня (около $49) в день против 315,94 юаня ранее, говорится в циркуляре, выпущенному совместно двумя вышеуказанными госорганами Китая.
В рамках Закона о государственной компенсации Китая, жертвы имеют право компенсации за нарушение их законных прав и интересов, которое было осуществлено со стороны государственных органов и их представителей.
Стандарт рассчитывается исходя из среднего дневного стандарта оплаты труда в городских районах страны за предыдущий год. Верховный суд страны обязал суды на всех уровнях имплементировать новый стандарты согласно новому выпущенному циркуляру.