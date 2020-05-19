Пекин, , 04:39 — REGNUM Верховный народный суд Китая и Верховная народная прокуратура Китая представили новый государственный стандарт возмещения ущерба за нарушение личной свободы, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Согласно новому стандарту, размер компенсации составит 346,75 юаня (около $49) в день против 315,94 юаня ранее, говорится в циркуляре, выпущенному совместно двумя вышеуказанными госорганами Китая.

В рамках Закона о государственной компенсации Китая, жертвы имеют право компенсации за нарушение их законных прав и интересов, которое было осуществлено со стороны государственных органов и их представителей.

Стандарт рассчитывается исходя из среднего дневного стандарта оплаты труда в городских районах страны за предыдущий год. Верховный суд страны обязал суды на всех уровнях имплементировать новый стандарты согласно новому выпущенному циркуляру.