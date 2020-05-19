Пекин, , 04:24 — REGNUM Госпитали Китая за прошедшие сутки покинули еще три пациента, переболевшие COVID-19, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего за все время эпидемии больницы Китая покинули 78 241 пациент, переболевших этой опасной инфекцией. Общее число заболевших достигло 82 940 пациентов, из которых 46 341 скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Китае было выявлено шесть новых случаев COVID-19, из которых три оказались внутренними и еще три — привнесенными из-за рубежа.

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