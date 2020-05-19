Пекин, , 04:21 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено три новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, все три таких привнесенных из-за рубежа случая заболевания подтверждены в автономном районе Внутренняя Монголия. Отмечается также, что один «импортный» случай подозрения на заболевание выявлен в Шанхае.

Из общего числа привнесенных из-за рубежа случаев, 1661 человек был выписан из больниц по всей стране и еще 46 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Трое находятся в тяжелом состоянии. Общее число «импортных» заболевших достигло 1707 человек. Смертей нет.