Пекин, , 04:16 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено шесть новых случаев COVID-19, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Из них три случая являются внутренними, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета. Два таких случая подтверждены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая и один — в провинции Хубэй центральной части Китая.

Смертей от опасной инфекции в Китае за прошедшие сутки зафиксировано не было. Отметим также, что в провинции Цзилинь несколько дней назад был подтвержден кластерный случай заболеваний коронавирусной инфекцией нового типа, а в Хубэе начали вновь появляться случаи заболевания спустя несколько недель тишины.