Вашингтон, , 03:12 — REGNUM После того, как Epic Games Store начал бесплатно раздавать Grand Theft Auto V, в GTA Online обострилась проблема с читерами (модерами, игровыми мошенниками). Об этом 19 мая сообщил журнал PC Gamer.

Издание отмечает, что не помогают даже постоянные блокировки персонажей, поскольку у многих недобросовестных геймеров игровые счета пусты. Кроме того, поклонники GTA V жалуются, что серверы компании Rockstar не справляются с таким наплывом игроков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчик, известный под ником Razed, выпустил модификацию к Grand Theft Auto V, которая кардинальным образом изменила графику в игре. Дополнение, в том числе, добавило в игру трассировку лучей.

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