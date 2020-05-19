Пекин, , 03:02 — REGNUM Беглый подозреваемый в совершении должностных преступлениях Цянь Цзяньфэнь вернулся в Китай и сдался органам правосудия, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Цянь ранее была законным представителем инвестиционной консалтинговой компании. Он подозревается во взяточничестве, а также сбежала за рубеж в июле 2019 году для того, чтобы избежать правосудия, говорится в заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Антикоррупционное ведомство района Юйхуатай города Нанкина провинции Цзянсу на востоке Китая инициировано расследование деля Цяня еще в августе 2019 года. Ее возвращение на родину является одним из серьезнейших достижений 2020 года на поприще поимки беглых преступников и возвращения украденных активов.