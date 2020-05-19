Пекин, , 02:55 — REGNUM Свежий буклет о развитии западных регионов Китая был опубликован Народным издательством Китая, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Буклет будет продаваться в книжных магазинах «Синьхуа» по всей стране уже в ближайшее время. Китай опубликовал руководство дальнейшего развития западных регионов страны в новую эру 17 мая с целью координации системы регионального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае недавно был издан роман, основанный на реальных событиях и посвященный борьбе с бедностью в одной из самых глухих деревень провинции Сычуань на юго-западе страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае опубликован роман о борьбе с бедностью в нищей деревне