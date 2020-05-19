Тайюань , Китай, , 02:50 — REGNUM Китайский мужчина воссоединился со своей семьей спустя 32 года после своего похищения в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 18 мая агентство Сниьхуа.

В 15:30 по местному времени Мао Инь и его родители встретились в Бюро общественной безопасности столицы провинции города Сианя. Мужчина родился в феврале 1986 года и был похищен, когда ему было всего два с половиной года на входе в отель Сианя.

Все последующие годы полиция вела расследование и обыскала более 10 провинций и городов по всему Китаю в поисках ребенка. В конце апреля полиция Сианя получила на водку на мужчину из провинции Сычуань на юго-западе Китая, который был куплен приемными родителями десятилетия назад за сумму 6000 юаней.

Спустя целый ряд расследований и сопоставлений, полиция выяснила, что мужчина по фамилии Гу из города Мяньян провинции Сычуань и есть тот самый пропавший Мао, что впоследствии было доказано ДНК-тестом.

По данным Министерства общественной безопасности КНР, более похищенных 6300 детей, уже воссоединились со своими семьями благодаря ДНК-тестам с 2019 года. Министерство запустило также онлайн-платформу «Туаньюань», что означает «воссоединение» по-китайски в мае 2016 года. Она помогла найти 4385 пропавших детей по всей стране с тех пор.