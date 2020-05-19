Куньмин, Китай, , 02:42 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила двоих подозреваемых в контрабанде почти 1300 упаковок сигарет в рамках недавнего дела, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Полиция уезда Чаннин города Баошань провинции Юньнань сразу же после получения наводки на подозреваемых 1 мая приступили к расследованию дела о контрабанде контрафактных сигарет в Китай из Мьянмы.

В тот же день полиция изъяла всего 1296 коробок контрабандных сигарет в двух транспортных средствах на пропускном пункте в районе Лунъян города Баошань. Также были задержаны двое подозреваемых по фамилии Цао и Юань. Расследование продолжается.