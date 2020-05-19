Пекин, , 02:37 — REGNUM Южный пограничный регион Китая Гуанси Чжуанский автономный район принял ряд мер эпидемиологического контроля для профилактики «импорта» нового коронавируса на его территорию, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Гуанси, который имеет границу с Вьетнамом протяженностью 1020 км, усиливает меры пограничного контроля и пограничного патрулирования для пресечения нелегальных случаев пересечения границы страны, сообщил представитель местной комиссии здравоохранения Пан Цзюнь во время пресс-конференции межведомственной рабочей группы по борьбе с COVID-19 при Госсовете КНР.

Среди принимаемых мер, в частности, регион закроет семь из девяти погранпереходов. В то же самое время регион запустил механизм регулярной связи и координации с вьетнамскими пограничными провинциями в рамках борьбе с эпидемией.