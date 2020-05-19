Бразилиа, , 02:35 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии выросло на 13 140 и достигло 254 220, сообщается на странице бразильского министерства здравоохранения в Twitter.

Кроме того, в стране от осложнений COVID-19 скончались 674 пациента за сутки. Всего зафиксировано 16 792 летальных исходов при данном заболевании. Также 100 459 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 15маявласти Колумбии и Бразилии договорились усилить сотрудничество в вопросе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции.

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