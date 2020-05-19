Пекин, , 02:25 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5 произошло в уезде Цяоцзя провинции Юньнань на юго-западе Китая в 21:47 по местному времени, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

По данным Китайского сейсмологического центра CENC, один дом рухнул, погребя под обломками троих человек. Жертв пока не зафиксировано. Местные жители сообщили, что толчки ощущались довольно сильные.

Местная жительница Дэн Цунхуэй, которая проживает на третьем этаже, рассказала, что почувствовала сильные толчки. Ее мебель начала качаться, а с полок начали падать тетрадки и книги. Толчки длились несколько секунд.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 8 км по координатам 27,18 градуса северной широты и 103,16 градуса восточной долготы. Местная сейсмологическая администрация изучает обстановку.