Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Поклоники Terraria получили возможность скачать в Steam загрузчик модификаций. Об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.

Любой желающий может получить tModLoader бесплатно. Отмечается, что в будущем игра также получит поддержку Steam Workshop, т. е. мастерскую. Разработчики игры отметили, что хотя изначально Terraria не имела официального инструмента для загрузки модификаций, tModLoader «верно служил в качестве моста» между базовой игрой и обширной библиотекой модов, созданной игроками.

Создатели Terraria добавили, что после этого они передают эстафетную палочку фанатам.

Напомним, 18 мая 2020 года состоялся релиз Journey Mode — обширного финального дополния к Terraria. Как отметили разработчики, оно сделало игру «законченной».

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