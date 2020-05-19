Вашингтон, 19 мая 2020, 01:33 — REGNUM Поклоники Terraria получили возможность скачать в Steam загрузчик модификаций. Об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.
Любой желающий может получить tModLoader бесплатно. Отмечается, что в будущем игра также получит поддержку Steam Workshop,
Создатели Terraria добавили, что после этого они передают эстафетную палочку фанатам.
Напомним, 18 мая 2020 года состоялся релиз Journey Mode — обширного финального дополния к Terraria. Как отметили разработчики, оно сделало игру «законченной».
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