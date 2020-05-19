Каир, , 01:25 — REGNUM 12 764 подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Египте после получения положительных результатов анализов еще у 535 пациентов, 18 мая сообщается на странице египетского министерства здравоохранения в Facebook.

Также за сутки в республике от COVID-19 скончались 15 человек. Общее количество выявленных смертей от данного заболевания в Египте достигло 645. Еще 3440 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Египта решили ужесточить контроль на период окончания месяца Рамадана и праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) из-за распространения коронавируса.

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