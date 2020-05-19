Чикаго, США, , 01:14 — REGNUM Разработчики дополнения Aftermath к популярному файтингу (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Mortal Kombat 11 показали, как в нём будут выглядеть дружественные концовки боёв. Видео было опубликовано18 мая на YouTube-канале проекта.

Геймеры могут видеть, как в случае Friendship (дружественный вариант окончания боя) персонажи даряд друг другу плюшевых медведей, жарят барбекю, строят песочные замки, рисуют картины, делают селфи и даже прыгают через скакалку.

Релиз Mortal Kombat 11: Aftermath состоится 26 мая 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что дополнение добавит в игру смертельный приём Робокопа, который является отсылкой к фильму-ремейку «Робокоп» 2014 года.

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