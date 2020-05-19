Москва, , 01:14 — REGNUM Социальная сеть TikTok передаёт Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» более 20 млн рублей для закупки средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба российского офиса TikTok.

«В это непростое время мы хотим поддержать наших пользователей и помочь им нести ответственность, которую они взяли на себя, оставаясь дома и предотвращая распространение болезни», — говорится на сайте социальной сети, предлагающей сервис для создания и размещения коротких видеороликов.

Помимо информационной поддержки в борьбе с COVID-19, компания выделяет и материальные средства. Так на приобретение средств защиты для медицинского персонала по всей России 20 млн рублей было передано Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики». Ещё пять млн рублей TikTok планирует собрать с помощью запускаемой кампании в поддержку работников сферы здравоохранения в рамках челленджа #спасибомедикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве иностранных дел Грузии пообещали отреагировать на то, что в видеохостинге TikTok Абхазия и Южная Осетия указаны как независимые государства.

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