Хартум, , 00:56 — REGNUM Решение продлить на две недели режим круглосуточного карантина на территории столицы Судана и одноименной провинции приняли власти страны, 18 мая сообщает информационное агентство SUNA со ссылкой на комитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Действие карантина должно завершиться 2 июня. Такой шаг власти приняли из-за неблагоприятной ситуации, связанной с распространением коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля из-за угрозы коронавируса решением суданских властей были ограничены въезд и выезд из Хартума.

Читайте ранее в этом сюжете: Столицу Судана полностью закроют на въезд и выезд