Душанбе, , 23:59 — REGNUM Инструкцию по захоронению умерших с выявленным коронавирусом таджикистанцев составил Комитет по религии и упорядочению традиций, торжеств и обрядов Таджикистана, сообщает телеграфное агентство «ТаджикТа».

Отмечается, что в соответствующем предписании, согласованном с минздравом страны, были учтены все рекомендации миссии экспертов ВОЗ.

В документе говорится о том, что родственники не допускаются на церемонию обмывания тела усопшего и обёртывания его в саван, которая проводится специальными людьми с соблюдением всех религиозных норм и канонов.

Больницам рекомендуется предоставить родственникам умершего возможность попрощаться и в последний раз увидеть его через прозрачное стекло или полиэтиленовые занавески. Однако прикасаться к нему будет запрещено.

Комитет рекомендовал использовать специальный транспорт для перевозки тела на кладбище в сопровождении одного человека, который должен будет поместить его в могилу. Все это также должно происходить без присутствия родственников.

Кроме того, чтение погребальной молитвы можно проводить в специально отведённых для этого местах или непосредственно на кладбище. При этом количество участвующих должно быть минимизировано, а социальная дистанция — строго соблюдаться. Имам-хатыб может стоять от тела на расстоянии не менее двух метров.

В документе по «Профилактике инфекций и инфекционному контролю для обеспечения безопасного обращения с телами умерших в связи эпидемией COVID-19» ВОЗ 24 марта 2020 года опубликовала свои временные рекомендации.

Согласно этому документу при проведении погребального обряда, в случае если человек скончался у себя дома, члены семьи и похоронные служители могут провести захоронение самостоятельно. Однако для этого им необходимо соблюдать все санитарно-гигиенические нормы: использовать перчатки, защитные щитки, очки и маски.

Также не следует допускать к подготовке тела детей, пожилых людей старше 60 лет и лиц с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом или ослабленной иммунной системой.

При этом прикасаться к личным вещам умершего нужно только в перчатках, потом обработать моющим средством и, наконец, провести дезинфекцию раствором, содержащим не менее 70% этилового спирта.