Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Ещё три тысячи сотрудников сократит дополнительно американская компания Uber Technologies в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Об этом 18 мая сообщает телекомпания CNN.

По данным CNN, письмо с решением руководства Uber было направлено сотрудникам компании в разных странах мира. В письме указано, что компания намерена закрыть либо сократить штат в 45 офисах в ряде стран мира. В общей сложности сокращения коснутся трёх тысяч человек.

В начале мая руководством компании было принято решение о сокращении 14% штата в связи с сокращением перевозок пассажиров из-за пандемии коронавируса. Кроме того, глава компании Дара Хосровшахи дал согласие не получать положенный ему оклад до 31 декабря 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Uber заявила о потере $3,9 млрд за первый квартал 2020 года из-за глобальной эпидемии коронавируса.

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