Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Число умерших в результате заражения коронавирусом в США превысило 90 тысяч, а число инфицированных — 1,5 млн человек. Об этом 18 мая сообщает Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Согласно его последним оценкам, в США подтверждено 90 213 случаев летального исхода больных COVID-19, число выявленных инфицированных достигло 1 500 753 человек.

Соединённые Штаты продолжают занимать первое место среди всех стран мира по числу умерших и заражённых коронавирусом.