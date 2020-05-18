Лос-Анджелес, США, , 22:37 — REGNUM Студия Riot Games покажет в прямом эфире процесс создания нового персонажа коллекционной карточной видеоигры Legends of Runeterra. Об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.

Эфир пройдёт 29 мая в 18:00 по московскому времени. По имеющейся информации, процесс создания нового героя Legends of Runeterra займёт около двух часов. Ожидается, что мероприятие не будет разовым, и художники Riot Games впоследствии в рамках этого проекта будут проводить мастер-классы.

Ранее компания Ubisoft провела подобный эфир в рамках презентации Assassin's Creed Valhalla. В течение восьми часов известный художник BossLogic рисовал постер игры.

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