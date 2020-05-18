Вашингтон, , 22:24 — REGNUM Китайская Tencent может выступить в качестве издателя предстоящих игр System Shock 3 и System Shock 4. Об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.

К такому выводу журналисты пришли после того, как стало известно, что компания приобрела домены SystemShock3.com и SystemShock4.com. Записи о владельце были обновлены 13 апреля 2020 года. Стоит отметить, что пока ни один из этих сайтов не активен, а студия OtherSide Entertainment, занимающаяся проектами, пользуется другой страницей.

Ранее креативный директор студии Уоррен Спектор заявил, что OtherSide готова издавать игру самостоятельно, но пока ищет компанию-партнёра. Самый первый тизерный ролик с геймплеем новой игры System Shock разработчики показали в сентябре 2019 года.

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