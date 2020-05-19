Тегеран, , 09:13 — REGNUM 18 мая глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что еще 69 иранцев умерли от коронавирусной инфекции за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 7057 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также отметил, что около 95 661 человека из общего числа 122 492 инфицированных коронавирусом выжили и выздоровели. Джаханпур сообщил, что за последние сутки было обнаружено 1806 новых случаев заражения.

Иранский чиновник подчеркнул, что 2294 человека находятся в данный момент в критическом состоянии. По его словам, на сегодняшний день в Иране проведено 701 640 тестирований на выявление COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно проводится дезинфекция общественных мест.