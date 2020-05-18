Лондон, , 22:12 — REGNUM Правительство Британии создаёт систему отслеживания всех контактов людей с подтвержденным заражением коронавирусом, сообщил 18 мая журналистам министр здравоохранения Мэтт Ханкок.

По его словам, в рамках этого проекта правительство наймет 21 тыс. сотрудников, которые будут специализироваться на отслеживании контактов заражённых и больных.

«Команда будет помогать вручную отслеживать контакты каждого, у кого был положительный результат на коронавирус», — сказал Ханкок.

В то же время британские СМИ сообщают, что на острове Уайт у побережья Англии начали тестировать специальное мобильное приложение для смартфонов, предупреждающее пользователя в случае его контакта с инфицированным человеком.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия вместе с США, Францией, Испанией и Италией входит в первую пятёрку стран, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

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