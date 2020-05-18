Москва, , 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.

«В ответ на запрос президента Владимира Путина о предоставлении помощи президент Дональд Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя вашингтонской аминистрации.

По информации РИА Новости, поставка будет осуществлена в два этапа: первые 50 аппаратов будут отправлены в Россию 20 мая, остальные — 26 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле самолётом Ан-124 из России в США были доставлены средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом.

По данным МИД России, половина груза была оплачена американской стороной, а половина — Российским фондом прямых инвестиций.