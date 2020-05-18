Нью-Йорк, США, , 21:49 — REGNUM Связь между заболеванием COVID-19 и воспалительным синдромом у детей подтвердил центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Об этом 18 мая сообщил в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Мэр Нью-Йорка пояснил, что специалисты CDC провели ряд исследований и подтвердили на 100% связь между COVID-19 и новым воспалительным синдромом у детей.

По словам де Блазио, в настоящее время воспалительный синдром был выявлен у 145 детей в Нью-Йорке. Из них у 67 выявлено заражение коронавирусом, либо антитела к нему. Один ребенок скончался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, в 17 штатах США были выявлены случаи синдрома системного воспалительного ответа у детей. Случаи воспалительного синдрома были зарегистрированы в шести европейских странах.

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