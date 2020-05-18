Париж, , 21:48 — REGNUM Число пациентов с коронавирусной инфекцией в палатах интенсивной терапии во Франции за сутки сократилось с 2087 до 1998, 18 мая сообщает Agence France-Presse.

Согласно отчету французского минздрава, общее число пациентов с COVID-19 в больницах также сократилось с 19 361 до 19 015.

Число погибших от заболевания во Франции в настоящий момент составляет 28 239 человек. С начала эпидемии коронавирусная инфекция подтверждена у 179 693 человек.

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