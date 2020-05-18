Вашингтон, , 21:47 — REGNUM Студия Mojang сообщила, что в мире продано уже более 200 млн копий игры Minecraft. Об этом 18 мая сообщил журнал PC Gamer.

Руководитель компании Хелен Чанг в своём блоге рассказала о том, как изменилась популярная «песочница» за последние месяцы. Она сделала это в годовщину релиза Minecraft (17 мая 2020 года).

Напомним, Minecraft вышла в продажу 17 мая 2009 года. Стоит отметить: в десятилетие игры (17 мая 2019 года) Mojang сообщила, что в мире было продано 176 млн её копий, таким образом, компании за год удалось продать ещё 24 млн.

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